Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fundsache Fahrzeugschlüssel

Suhl (ots)

Am 08.05.2020 erscheint eine Suhler Bürgerin und gibt einen Pkw Schlüssel ab, welchen sie kurz zuvor im Bereich Heiligenland in Suhl-Heinrichs gefunden hat. Hierbei handelt es sich um den Schlüssel zu einem Pkw Opel mit Funkfernbedienung. Der Eigentümer kann diesen Schlüssel im Laufe der kommenden Woche gerne im Inspektionsdienst Suhl, Bahnhofstraße 2 abholen. Danach wird der Schlüssel an das Fundbüro der Stadt Suhl übergeben.

