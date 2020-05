Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Notrufmissbrauch

Zella-Mehlis (ots)

Am 09.05.2020 gegen 19:20 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle Schmalkalden-Meiningen ein Anruf über einen schweren Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen ein. Zahlreiche Rettungs-, Feuerwehr- und Polizeifahrzeuge kamen zum Einsatz. An der angegebenen Unfallstelle konnte allerdings kein Verkehrsunfall festgestellt werden. Eine Überprüfung ergab, dass durch eine Amts bekannte 18jährige Benshäuserin diese Unfallmeldung vorsätzlich falsch abgesetzt wurde. Gegen die 18jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Notrufmissbrauch eingeleitet. Zudem wird geprüft werden, inwiefern die Beschuldigte an den Einsatzkosten beteiligt werden kann.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell