Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kontrolle verloren

Zella-Mehlis (ots)

Ein 22-jähriger PKW-Fahrer befuhr Donnerstagabend die Schönauer Straße in Zella-Mehlis in Richtung Ruppberg. Seinen Angaben nach wollte er einen vor ihm langsam fahrenden roten Kleinwagen überholen. Vor eine Rechtskrümme setzte er zum Überholen an, kam dann allerdings nach links von der Fahrbahn ab, fuhr einen Leitpfosten um, durchfuhr den Straßengraben und prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum. Der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus und der PKW war Schrott.

