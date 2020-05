Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradfahrer erhält Anzeigen

Meiningen (ots)

Beamte der Meininger Polizei stellten am späten Donnerstagabend ein unbeleuchtetes Motorrad in der Henneberger Straße in Meiningen fest. Die Kontrolle des Fahrers ergab einen Atemalkoholwert von 0,71 Promille, außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und zu alledem war das Zweirad weder zugelassen noch versichert.

