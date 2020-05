Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ursache für umgebrochene Laterne und beschädigten Zaun ist geklärt

Bad Salzungen (ots)

Wie bereits am Freitag in einer Pressemeldung unter der Überschrift "Laterne umgebrochen und Zaun kaputt" mitgeteilt, wurden am Donnerstag eine Straßenlaterne sowie ein Zaun auf Höhe der Feuerwehr in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen beschädigt. Mittlerweile ist die Ursache geklärt. Es handelte sich um einen Verkehrsunfall, nicht um eine Unfallflucht. Ein 67-Jähriger befuhr Donnerstagmittag mit seinem Auto die Bahnhofstraße in Richtung "Kreisel". Auf Höhe eines Einkaufsmarktes fuhr der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache auf einen vor ihn fahrenden PKW auf und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto stieß dort gegen die Straßenlaterne, die umkippte. Verletzt hat sich zum Glück niemand. Dies ergab die Untersuchung des Rettungsdienstes vor Ort.

