Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verfolgung von drei Mopeds

Hirschendorf (ots)

Polizeibeamte in einem zivilen Funkstreifenwagen stellten auf ihrer Streifenfahrt am Donnerstagabend im Hildburghäuser Bereich ein Moped fest, an welchem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Sie wollten den Zweiradfahrer verfolgen, der aber bog auf einen Feldweg ab, der mit einem PKW nicht befahrbar war. Doch schon kurze Zeit später stellten die Polizisten das Moped und zwei weitere auf der Bundesstraße 89 fest. An einem Gefährt war ein abgelaufenes Kennzeichen angebracht. Die Beamten im Streifenwagen verfolgte die drei Mopedfahrer in Richtung Eisfeld und sahen dabei, dass diese immer wieder ihr Zweirad auf das Hinterrad hoben und so die Bundesstraße befuhren, ständig nebeneinander unterwegs waren und auch regelmäßig auf die Gegenfahrbahn gerieten. In Hirschendorf bemerkten die drei, dass das Fahrzeug hinter ihnen kein einfacher PKW war, sondern ein Polizeiauto. Sie versuchten zu flüchten und fuhren mit hoher Geschwindigkeit und ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer oder Fußgänger zu nehmen, davon. Trotz eingeschalteten Sondersignalen verringerten die Zweirad-Fahrer ihre Geschwindigkeit nicht. Die drei flüchteten über Feldwege und in einer Kurve kam einer von ihnen, ein 17-Jähriger, vom Weg ab. Er konnte durch die Beamten gestellt werden. Ihn und seine 17- und 16-jährigen Freunde erwartet nun eine Strafanzeige unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

