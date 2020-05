Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Kiosk

Trusetal (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Montag bis Mittwochmittag in den Kiosk am Wasserfall in der Brotteroder Straße in Trusetal ein. Über ein eingeschlagenes Fenster gelangte der Einbrecher in das Innere. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

