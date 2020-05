Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Straße mit Farbe besprüht

Suhl (ots)

Unbekannte sprühten mit gelber Sprühfarbe ein Symbol verfassungswidriger Organisationen auf den Asphalt der Fahrbahn in der Straße "Am Sehmar" in Suhl. Diese Information erhielt die Polizei am Mittwoch gegen 10.30 Uhr. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

