Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots)

Eine derzeit noch unbekannte Fahrzeug-Führerin befuhr am Mittwoch gegen 17.00 Uhr die Schleusinger Straße in Suhl und bog auf Höhe des Stadtparks nach links in die Straße "Senfte" ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines Autos und stieß mit diesem zusammen. Die Verursacherin hielt an der Einmündung der Friedensstraße an, begutachtete ihr Auto und fuhr danach weiter. Laut Zeugen handelte es sich um einen beigefarbenen Kleinwagen, vermutlich einen Opel Corsa mit den Kennzeichensegmenten "SM", der im Heckbereich beschädigt sein müsste. Die Fahrerin hatte dunkle längere Haare. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

