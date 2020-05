Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieb wollte Ware nicht zurückgeben

Zella-Mehlis (ots)

Mitarbeiter eines Elektro-Marktes in der Industriestraße in Zella-Mehlis stellten Mittwochmittag einen ausländischen Mann fest, der die Verpackung von zwei Paar Kopfhörern entfernte und diese in seine Jackentasche steckte. Als ihn die Angestellten aufforderten, die Ware im Gesamtwert von rund 80 Euro herauszugeben, weigerte sich der Dieb. Da er seine Personalien nicht angeben wollte, informierten die Mitarbeiter die Polizei. Der 48-Jährige erhielt eine Anzeige.

