Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefährliches Hindernis auf der Fahrbahn

Kaltennordheim (ots)

Eine durchaus gefährliche Situation verursachte ein Mann bereits am 19.04.2020. Er legte mehrere, mit spitzen Schrauben versehene, Motorradreifen auf die August-Bebel-Straße in Kaltennordheim. Durch diese Handlung waren mehrere Autofahrer in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:15 Uhr gezwungen, eine Gefahrenbremsung in der nicht einsehbaren Kurve einzuleiten und die Hindernisse zu umfahren. Glücklicherweise kam es zu keinen Fahrzeug- oder gar Personenschäden. Eine Zeuge räumte die Hindernisse von der Fahrbahn und konnte den Täter beschreiben. Die Polizei ermittelt nun gegen einen 39-jährigen Mann. Zur weiteren Ermittlungsarbeit werden die Autofahrer gesucht, die den präparierten Motorradreifen ausweichen mussten. Auch weitere Hinweise zum Täter werden unter der Telefonnummer 03693 591-0 von den Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen entgegengenommen.

