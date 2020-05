Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmierereien im Stadtgebiet - Staatsschutz ermittelt

Meiningen (ots)

Einen wahren Streifzug durch das Meininger Stadtgebiet vollzogen bislang unbekannte Täter in der Zeit von Montag bis Dienstag. Sie besprühten teilweise großflächig öffentliche Anlagen und Denkmäler im Englischen Garten, am Busbahnhof, in der Nähe des Sächsischen Hofes und im Synagogenweg mit Symbolen verfassungswidriger Organisationen sowie antisemitischen und ausländerfeindlichen Inhalten. Der Staatsschutz der Suhler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0. Mitarbeiter des Stadtservices der Stadt Meiningen begannen gleich am Dienstag mit der Beseitigung der Schmierereien.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell