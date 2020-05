Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus LKW

Erlau (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Montag, 14.30 Uhr und Dienstag, 5.50 Uhr ein Navigationsgerät, einen Verbandskasten, das Warndreieck und einen Besen aus einem LKW, der verschlossen auf einem Parkplatz in der Straße "Alter Bahnhof" in Erlau geparkt war. Einbruchpuren waren nicht zu erkennen. Derzeit ist noch unklar, wie die Täter in das Fahrzeug gelangten. Hinweise nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

