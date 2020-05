Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hinten aufgefahren

Schmalkalden (ots)

Dienstagmorgen befuhr ein 43-Jähriger mit seinem PKW die Straße "Am Hammerrain" in Schmalkalden. Der Fahrer erkannte zu spät, dass ein vor ihm fahrendes Auto nach rechts abbog und bremste nicht genügend ab, so dass er hinten auffuhr. Dabei entstand Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Verletzt hat sich niemand.

