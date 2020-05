Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in leerstehende Wohnung

Wasungen (ots)

Unbekannte brachen zwischen dem 30.04.2020, 11.00 Uhr und dem 04.05.2020, 19.00 Uhr in eine sanierte leerstehende Wohnung in der Caspar-Neumann-Straße in Wasungen ein und entwendeten dort einen Strom-Hauptverteilerkasten sowie Teile eines Durchlauferhitzers im Gesamtwert von ca. 600 Euro. Beide Geräte waren bereits verbaut und zur Nutzung bereit. Durch den Einbruch entstand Sachschaden von rund 1.600 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

