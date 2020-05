Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gülle-Anhänger stürzte um

Themar (ots)

Am Dienstag gegen 10.30 Uhr verunglückte ein Traktor mit einem Gülle-Anhänger am Viadukt auf der Bundesstraße zwischen Kloster Veßra und Themar. Als der Fahrer den Lastzug hinter einer Doppelkurve beschleunigte, kippte der halb volle Tank des Anhängers um. Dabei lief Gülle aus, und die Straße war blockiert. Zur Reinigung wurde eine Kehrmaschine eingesetzt. Der Tank-Anhänger war nicht mehr fahrbereit und musste mithilfe eines Kranes aufgerichtet werden. Der Traktor selbst blieb stehen. Die Vollsperrung dauerte mehrere Stunden an. Verletzt hat sich zum Glück niemand.

