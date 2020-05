Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt nicht beachtet

Kupfersuhl (ots)

Eine 25-jährige Skoda-Fahrerin befuhr Montagnachmittag die Straße "In der Klinge" in Kupfersuhl und wollte nach links auf die Straße "An der Suhl" auffahren. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten 21-jährigen Opel-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Ein Schaden von ca. 1.800 Euro entstand, aber die Fahrer blieben unverletzt.

