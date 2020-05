Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb gefolgt

Zella-Mehlis (ots)

Ein 21-jähriger Mann entwendete Montagabend mehrere Bekleidungsgegenstände aus einem Einkaufsmarkt in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Er steckte sie in seinen Rucksack und flüchtete aus dem Geschäft. Ein Detektiv sprach den Mann noch an, aber der rannte davon, konnte aber durch einen Zeugen verfolgt und an einer Bushaltestelle bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

