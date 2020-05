Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handbremse nicht richtig angezogen

Frankenheim (ots)

Montagmorgen parkte ein 44-Jähriger seinen PKW am rechten Fahrbahnrand der Alleestraße in Frankenheim, ohne diesen ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. Das Auto setzte sich selbstständig rückwärts in Bewegung und stieß gegen ein Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite. An der Fassade sowie am Fahrzeug entstand Sachschaden von insgesamt rund 12.000 Euro. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

