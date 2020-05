Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Lagerräume

Oberweid (ots)

Am Montag zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Versandlagers in der Hauptstraße in Oberweid ein und verursachten dabei einen Schaden von rund 50 Euro. Aus dem Gebäude ließen die Täter Gegenstände im Wert von etwa 300 Euro mitgehen. Zeugen beobachteten während der Tatzeit drei auffällige Personen, die sich in der Nähe des Lagers aufhielten und beschrieben diese wie folgt:

- drei Jungen, etwa 13 bis 14 Jahre alt - ausländisches Äußeres - schwarze kurze Haare - schlank - ein Junge war ca. 110 Meter groß, der zweite etwa 150 cm und der dritte ungefähr 170 cm.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

