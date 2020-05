Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Colberg-Heldburg (ots)

Ein 75-Jähriger befuhr Montagmittag mit seinem VW die Landstraße zwischen Holzhausen und Heldburg, als ihm kurz vor der Straßen-Gabelung ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer entgegenkam. Da die Fahrbahn an dieser Stelle sehr schmal ist, musste der VW-Fahrer ausweichen. Dabei kam er von der Straße ab und streifte einen Baum. Der Unbekannte fuhr einfach weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden am Auto sowie am Baum. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

