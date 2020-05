Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto rollte auf und davon

Empfertshausen (ots)

Eine 19-jährige Frau stellte Sonntagabend ihren VW in der Straße "Krautgarten" in Empfertshausen ab. Sie vergaß allerdings das Auto richtig zu sichern und so machte sich der PKW selbstständig und rollte in Richtung der Straße "Lange Elze" davon. Dort stieß er gegen den Maschendrahtzaun, der ein Firmengelände umgibt und prallte schließlich gegen ein Verkehrsschild. Glücklicherweise blieb es bei Sachschäden.

