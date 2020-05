Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch - aufmerksamer Hund

Schweina (ots)

Ein bislang unbekannter Täter begab sich am Sonntag gegen Mittag auf ein Grundstück in der Straße "Siegenberg" in Schweina. Anschließend führte ihn sein Weg zur Balkontür des Einfamilienhauses. Doch sein Einbruch wurde vom Familienhund vereitelt. Dieser bellte so laut, dass der Täter aufgeschreckt wurde und unerkannt vom Tatort flüchtete. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

