Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß auf Kreuzung

Barchfeld (ots)

Am 02.05.2020 ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in der Ortslage Barchfeld. Um 12:50 Uhr befuhr die 22 Jahre alte Unfallverursacherin mit ihrem Pkw die Straße Am Friedhof und wollte an der Kreuzung zur Liebensteiner Straße diese überqueren, um gegenüber in die Lange Gasse zu fahren. Die Sicht auf die Liebensteiner Straße war für die junge Frau aufgrund eines dort parkenden Transporters jedoch eingeschränkt, sodass sie einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw übersah. In der Folge kam es auf der Kreuzung zur Kollision beider Fahrzeuge. Die 49 Jahre alte Fahrzeugführerin des unfallgeschädigten Fahrzeugs wurde dabei leicht verletzt, sie wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Bad Salzungen verbracht. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand Sachschaden, sie blieb jedoch unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell