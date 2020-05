Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Krayenberggemeinde (ots)

Am 01.05.2020 befuhr um 08:45 Uhr ein 52 Jahre alter Mann aus Leipzig mit seinem Pkw die B84 aus Richtung Kieselbach kommend in Richtung Dorndorf, als ihm plötzlich ein Fahrzeug entgegen kam, welches aus unbekannter Ursache nach links auf die Fahrspur des Leipzigers geriet. Dieser musste daraufhin nach rechts ausweichen, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw geriet ins Schleudern, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach auf der Grünfläche neben der Fahrbahn liegen. Der Fahrzeugführer verletzte sich dabei so sehr, dass er mit dem Rettungswagen ins Klinikum Bad Salzungen verbracht werden musste. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, es musste in der Folge abgeschleppt werden. Das entgegen kommende Fahrzeug setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Fahrzeugtyp und Fahrer sind daher bislang unbekannt. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 03695/5510 mit der Polizeiinspektion Bad Salzungen in Verbindung zu setzen.

