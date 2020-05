Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht -

Suhl (ots)

Unbekannte Täter brachen am 03.05.2020, gegen 05:00 Uhr in das Bistro einer Tankstelle der Großen Beerbergstraße in Suhl ein. Nachdem um 05:00 Uhr ein Alarm am Gebäude ausgelöst worden war, suchte ein Mitarbeiter die Tankstelle auf und stellte starke Beschädigung des Bistros fest. Die Täter nutzten einen Gully-Deckel, mit dem sie die Scheibe zum Bistro einwarfen. Anschließend begaben sich die Täter durch die zerbrochene Scheibe hindurch ins Innere des Gebäudes und hebelten einen Spielautomaten auf. Hier entwendeten sie die darin befindliche Geldkassette und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der Entwendungsschaden steht derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Inspektionsdienst unter der Rufnummer 03681 369 224 entgegen.

