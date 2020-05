Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wildunfall

Landkreis Schmalkalden-Meiningen (ots)

Am 01.052020 gegen 21:15 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkw Seat Ibiza die K 2512 von Herges-Hallenberg kommend in Richtung Bermbach, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Das Tier wurde vom Pkw erfasst und verendete noch an der Unfallstelle. Der Fahrer blieb unverletzt, am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

