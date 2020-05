Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht zwischen Friedelshausen und Kaltenlengsfeld

Suhl (ots)

Am 02.05.2020 gegen 10:45 Uhr kam es auf der K82 zwischen Friedelshausen und Kaltenlengsfeld zu einer Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnisstand kam es zur einer Kollision eines silber/ grauen Vans mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Als der Fahrer des Sattelzuges versuchte die ältere Dame, welche den Van führte, auf den Unfall aufmerksam zu machen entfernte sich diese in Richtung Friedelshausen. Am Sattelzug entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell