Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Zella-Mehlis (ots)

Am 30.04.2020 gegen 21:00 Uhr befuhr eine 35-jährige Pkw-Fahrerin in Zella-Mehlis, die Hauptstraße und musste Höhe Kohlenmagazin verkehrsbedingt halten. Der hinter ihr fahrende Fahrradfahrer fuhr auf Grund Unaufmerksamkeit auf den Pkw auf. In Folge dessen beschimpfte der Radfahrer die Pkw-Fahrerin und verließ den Unfallort ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

