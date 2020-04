Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autofahrerin flüchtete nicht

Steinbach-Hallenberg (ots)

Am Dienstag ereignete sich in der Lindenstraße in Steinbach-Hallenberg ein Unfall; bei dem ein Radfahrer stürzte. Ermittlungen ergaben, dass sich die Autofahrerin nicht wie Im Polizeibericht gemeldet, unerlaubt entfernte, sondern sie informierte ihrerseits ebenfalls die Polizei. Die Ermittlungen zu diesem Unfall sind jedoch noch nicht abgeschlossen, da es unterschiedliche Schilderungen zum Unfallhergang gibt. Zeugen, die in diesem Sachverhalt weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

