Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad und Auto stießen zusammen

Floh-Seligenthal (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrrad-Fahrer befuhr am 24.04.2020 gegen 17.20 Uhr den Mommelstein-Radweg in Floh-Seligenthal. Er verließ den Radweg und fuhr einer mit Sträuchern bewachsenen Böschung hinunter, um direkt auf die parallel verlaufende Straße "An der Bahn" im Einmündungsbereich der Straße "Unspel" zu gelangen. Dort übersah er einen PKW, dessen Fahrer trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung mit dem Fahrrad zusammenstieß. Dabei stürzte der Fahrrad-Fahrer, der laut Aussage des Auto-Fahrers keine sichtbaren Verletzungen erlitt. Am Pkw entstand geringer Schaden. Der Fahrrad-Fahrer verweigerte die Herausgabe seiner Personalien und machte sich aus dem Staub. Er konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 68-70 Jahre alt - weiße lichte Haare - sportlich, trainierte Figur, ca. 1,70 groß - Fahrrad weiß/rot/schwarz

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell