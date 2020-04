Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer angefahren und danach abgehauen

Steinbach-Hallenberg (ots)

Ein 23-Jähriger befuhr am Dienstag gegen 17.00 Uhr die Lindenstraße in Steinbach-Hallenberg. Nach seinen Angaben kam ihm ein brauner Renault entgegen, dessen Fahrerin mehreren parkenden Autos auswich und dabei auf die Gegenfahrspur gelangte. Dabei stieß der PKW mit dem Fahrrad zusammen. Der Radler stürzte und verletzte sich. Er kam anschließend ins Krankenhaus. Die Auto-Fahrerin setzte ihre Fahrt fort und kümmerte sich nicht um den Rad-Fahrer. Zeugen, die Hinweise zur Unfall-Verursacherin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

