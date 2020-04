Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gleich Zweimal - versuchter Enkeltrick

Eisfeld (ots)

Eine 87-Jährige aus Eisfeld erhielt am Dienstag einen Anruf von ihrem angeblichen Enkel, der unter einem Vorwand 28.000 Euro von ihr forderte. Der Anrufer fragte die Dame außerdem nach dem Besitz von Goldschmuck in ihrer Wohnung aus. Zum Glück beendete die Rentnerin das Gespräch und fiel nicht auf den Betrug herein. Ein weiterer Betrugsversuch fand ebenfalls am Dienstag statt, als sich ein unbekannter Anrufer als Enkel einer 67-jährigen Eisfelderin ausgab. Er bettelte die Dame wegen eines angeblichen Unfalls um 20.000 Euro an. Ein Kontrollanruf bei ihrem Sohn deckte den Betrug auf. Beide Rentnerinnen verheilten sich richtig, da sie nicht auf die Anrufe reagierten. Damit Sie nicht selbst Opfer eines solchen Betruges werden, beachten Sie bitte folgende Hinweise: Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl! Bitte lassen Sie sich bei derartigen Anrufen nicht unter Druck setzen! Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie am Telefon zu Ihren finanziellen Verhältnissen befragt werden! Rufen Sie ihren Enkel unter der Ihnen bekannten Telefonnummer zurück, wenn in Ihnen Zweifel aufkommen! Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! Halten Sie Rücksprache mit ihnen nahestehenden Personen! Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Ihnen unbekannte Personen! Informieren Sie die Polizei, wenn Sie unsicher sind oder Zweifel an der Echtheit des Anrufers haben!

