Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert gefahren

Wildprechtroda (ots)

Dienstagmorgen wollten Polizisten einen Fahrzeug-Führer in der Querstraße in Wildprechtroda kontrollieren. Der Mann fuhr jedoch mit seinem PKW einfach weiter und hielt erst mehrere Straßen weiter an. Als er ausstieg, wehte den Beamten eine Alkoholfahne entgegen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille und bestätigte somit den Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme, der Führerschein wurde sichergestellt und der Mann erhielt eine Anzeige.

