Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Schmalkalden (ots)

Am Dienstag gegen 10.00 Uhr beschädigte ein Fahrzeug-Führer mit seinem Ford beim Ausparken aus einer Parklücke einen Kia, der auf einem Parkplatz in der Renthofstraße in Schmalkalden geparkt war. Der Verursacher fuhr einfach davon, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Zeugen beobachteten den Unfall und informierten den Fahrer des Kia. Da das Kennzeichen des Unfallverursachers bekannt war, ermittelt die Polizei nun gegen den Halter wegen Unfallflucht.

