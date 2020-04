Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Schmalkalden (ots)

Während der Streifenfahrt stellten Polizisten Montagabend eine Motorradfahrerin mit Sozius in der Straße "Am Turnplatz" in Schmalkalden fest. Beide vollzogen einen Fahrerwechsel, als das Polizeifahrzeug näher kam. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 18-jährige Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dies wusste der Sozius, dem das Motorrad gehörte. Beide erhielten eine Anzeige.

