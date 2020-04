Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handbremse nicht richtig angezogen

Hildburghausen (ots)

Montagnachmittag parkte ein Fahrzeug-Führer sein Auto am rechten Fahrbahnrand in der Wiedersbacher Straße in Hildburghausen. Als er ausstieg, rollte das Fahrzeug los. Vermutlich hatte der Fahrer die Handbremse nicht richtig gezogen. Der PKW rollte über die Straße und krachte gegen einen geparkten Suzuki. An beiden Autos entstand Sachschaden von insgesamt rund 7.000 Euro. Zum Glück verletzte sich niemand.

