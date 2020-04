Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Jugendclub

Schafhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in den Jugendclub in der Straße "Am Oberg" in Schafhausen ein. Die Tat wurde Sonntagabend festgestellt. Nachdem der Unbekannte ein Fenster eingeschlagen hatte, entwendete er aus dem Inneren Spirituosen und eine geringe Menge Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell