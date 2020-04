Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kollision mit Hund

Hildburghausen (ots)

Am Freitag, den 24.04.2020 befuhr ein 57 jähriger mit einem PKW VW die Eisfelder Straße in Hildburghausen stadtauswärts, als ein Hund aus ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn lief. Der PKW Fahrer kollidierte mit dem Hund und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das verletzte Tier zu kümmern. Der Hund verstarb kurze Zeit danach an der Unfallstelle. Der Fahrer des PKW und der Hundehalter konnten im Nachgang ermittelt werden.

