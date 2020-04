Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Illegales Straßenrennen

Hildburghausen (ots)

Am Samstag, den 25.04.2020 fand gegen 02:00 Uhr nachts ein illegales Straßenrennen in Hildburghausen statt. Der Verdacht ergab sich daraus, da ein 18 jähriger Fahrer mit einem PKW VW und ein 20 jähriger mit einem PKW SEAT die Straße mit sehr hoher Geschwindigkeit und aufheulenden Motoren in beide Richtungen befuhren, während ein drittes Fahrzeug teilweise als Straßensperre eingesetzt wurde. Gegen die Beteiligten wurde Strafanzeige gestellt.

