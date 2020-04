Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Hildburghausen (ots)

Am Samstag, den 25.04.2020 befuhr ein 45 jähriger VW Fahrer die Römhilder Straße in Hildburghausen stadteinwärts. Hinter Ihm befand sich ein 50 jähriger Fahrer eines PKW Seat, der die Römhilder Straße in gleicher Richtung befuhr. Da der VW Fahrer die Einfahrt in den Rosenweg verpasste, hielt er an, setzte zurück und kollidierte in der weiteren Folge mit dem Seat dahinter. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

