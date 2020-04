LPI-SHL: Verkehrsunfall

Landespolizeiinspektion Suhl

Am Samstag, den 25.05.2020 gegen 18:30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann mit einem Pkw Seat die B 62 von Benshausen kommend in Richtung Zella-Mehlis. In einer Rechtskurve gerät er auf Grund Unachtsamkeit ins Schleudern, überschlägt sich mehrfach und kommt dann im Straßengraben zum Liegen. Er verletzt sich hierbei und wird ins Klinikum Suhl verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,00 EUR.

