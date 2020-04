Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Suhl (ots)

Am Freitag, den 24.04.2020 gegen 17:15 Uhr rollte ein Pkw VW in Suhl in der Alten Schmiedefelder Straße auf einen vor ihm geparkten Pkw Mercedes. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Pkw VW auf der Gefällestrecke gegen ein Wegrollen nicht ausreichend gesichert war. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,00 EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell