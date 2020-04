LPI-SHL: Körperverletzung

Landespolizeiinspektion Suhl

Am Samstag, den 25.04.2020 gegen 21:50 Uhr kam es in Suhl in der Straße Am Bahnhof zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Hierbei schlug eine Frau einem Mann mehrfach mit einem Brett und Bierkrug auf den Kopf und Unterarm. In der weiteren Folge erfolgte eine ambulante medizinische Versorgung des Geschädigten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell