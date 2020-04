Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Walldorf (ots)

Am Samstag Morgen gegen 08:00 Uhr ereignete sich in Walldorf, Melkerser Straße - Brückenmühle ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der aus Richtung Meiningen in Richtung Melkers fahrende Radfahrer wurde hier durch einen Pkw, welcher nach links in die Ortslage Walldorf abbiegen wollte, übersehen und kam durch den Zusammenstoß mit dem Pkw zu Fall. Der Radfahrer verletzte sich durch den Sturz leicht, am Fahrrad entstand Totalschaden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell