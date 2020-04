Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand einer Gartenlaube

Schmalkalden (ots)

Am Freitag Nachmittag gegen 15:45 Uhr kam es in Schmalkalden zum Brand auf einem Gartengrundstück. Dieser entstand durch einen umgestürzten Strommast, durch den entstehenden Funkenflug wurden eine Gartenhütte sowie einen Baum und diverses Buschwerk in Brand gesetzt. Der entstandene Sachschaden wurde vom Besitzer der Gartenhütte auf sehr gering geschätzt. Der Brand konnte durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zügig gelöscht werden.

