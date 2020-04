Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: durch Verkehrsunfall leicht verletzt

Brotterode-Trusetal (ots)

Am Freitag Nachmittag ereignete sich in Brotterode ein Verkehrsunfall, bei dem ein Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurde. Hierbei wollte eine Fahrzeugführerin in Trusetal von der Karl-Marx-Straße nach links in die Karl-Liebknecht-Straße abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah der von hinten kommende Pkw und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Fahrerin des wartenden Fahrzeuges wurde leicht verletzt.

