Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Keine Versicherung

Schmalkalden (ots)

Beamte der Meininger Polizei stellten Mittwochnachmittag einen 33-jährigen E-Roller-Fahrer am Sportplatz in Schmalkalden fest. Das angebrachte Versicherungskennzeichen war jedoch noch aus dem Jahr 2019 und so erhielt er eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und musste im Anschluss den Roller nach Hause schieben.

