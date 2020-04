Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwer verletzt bei Unfall mit E-Bike

Floh (ots)

Ein 35-jähriger E-Bike-Fahrer befuhr Donnerstagabend die Straße "Hinter der Kirche" in Floh und wollte nach rechts in die Karlstraße abbiegen. Dabei missachtete er den vorfahrtsberechtigten VW und stieß mit diesem zusammen. Der Radler stürzte und beschädigte dabei einen weiteren PKW, der am Fahrbahnrand geparkt war. Mit schweren Verletzungen musste er ins Krankenhaus nach Schmalkalden gebracht werden.

