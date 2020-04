Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Flucht auf dem Zweirad

Leimbach (ots)

Beamte der Bad Salzunger Dienststelle wollten Donnerstagabend einen 20-jährigen Mopedfahrer in der Salzunger Straße in Leimbach kontrollieren. Der Zweiradfahrer wollte sich aber nicht kontrollieren lassen und flüchtete. Er konnte wenig später angehalten werden und da zeigte sich auch sehr schnell der Grund der Flucht. Der Mann war ohne gültige Pflichtversicherung unterwegs und konnte auch keinen gültigen Führerschein vorweisen. Da am Fahrzeug motorsteigernde Umbauten durchgeführt wurden, stellten die Polizisten das Moped zur Überprüfung durch einen Sachverständigen sicher. Der 20-Jährige ging an diesem Abend mit mehreren Anzeigen nach Hause.

